Металіст 1925 – Лівий Берег: де дивитися матч за право грати в УПЛ

Харківський Металіст 1925 зустрінеться зі столичним Лівим берегом у поєдинку за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2025/26.

Матч запланований на неділю, 1 червня, на стадіоні Лівого берега в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

У першій зустрічі харків'яни здобули мінімальну перемогу – 1:0. Єдиним голом відзначився Арі Моура у першому таймі.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Лівий берег посів 14 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Віталія Первака за 30 турів 7 перемог, 5 нічиїх та 18 поразок (26 очок). 12-й ЛНЗ випередив киян на 5 балів. В останньому турі Лівий берег програв Оболоні.

Металіст 1925 є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 3 сходинку, пустивши вперед Епіцентр та Полтаву (вийшли в УПЛ напряму).