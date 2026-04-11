Букмекери назвали фаворита матчу Металіст 1925 – Динамо Київ

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 23 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між харківським Металістом 1925 та київським Динамо.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,08. Натомість на успіх Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 3,75, на нічию – 3,33.

Поєдинок Металіст 1925 – Динамо Київ відбудеться 11 квітня на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток запланований на 15:30.

Нагадаємо, що матч першого кола нинішнього сезону між цими клубами завершився нічиєю з рахунком 1:1.

