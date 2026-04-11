Антюх: У Динамо гарна команда з хорошим підбором виконавців

Півзахисник харківського Металіста 1925 Денис Антюх розповів про підготовку до матчу 23 туру УПЛ проти Динамо Київ.

Слова 28-річного хавбека наводить Football.ua.

"Ми розберемо Динамо. Будьте певні, що нам точно розкажуть як діяти проти того чи іншого гравця. У Динамо завжди гарна команда з хорошим підбором виконавців. Динамо є Динамо, проти них завжди усім складно грати", – заявив Антюх.

Матч між Металістом 1925 та Динамо відбудеться в суботу, 11 квітня у Житомирі. Початок поєдинку – о 15:30 за київським часом. Антюх виступав за київський клуб в 2021 – 2022 роках.

На даний момент Металіст 1925 посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Динамо на 6 очок.