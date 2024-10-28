Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Я хочу грати за Зорю: Антюх відреагував на відсторонення від матчів

Олександр Булава — 28 жовтня, 17:38
Я хочу грати за Зорю: Антюх відреагував на відсторонення від матчів

Один із лідерів луганської Зорі Денис Антюх відмовився називати причину відсутності у заявці команди на матч проти Лівого берега (2:0).

Цитує гравця Sport.ua.

"Я тренуюсь з основою Зорі, але більше нічого сказати не можу.

Це пов’язано з контрактними питаннями? Я не можу це коментувати. Якщо вас це цікавить, можете звернутися до керівництва клубу, спортивного директора чи тренерів.

У мене контракт із Зорею, я хочу грати за Зорю і хочу допомагати команді", – сказав Антюх.

Напередодні повідомлялося, що Антюх не гратиме за клуб через відмову продовжити контракт. Через це він пропустив матч проти Лівого берега у чемпіонаті України.

У поточному сезоні на його рахунку 5 результативних передач у 10 матчах.

Раніше повідомлялося, що нападник Зорі Пилип Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в Українській Прем'єр-лізі.

Антюх Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Антюх

Зоря покарала гравця за відмову продовжувати контракт
Помилки Реброва? Кого недорахувалася збірна України на жовтневі матчі
Зоря оголосила про трансфер Антюха
Антюх - у заявці Зорі на наступний сезон УПЛ
Інгулець цікавиться Шабановим, Андрієвським, Антюхом та Кулачем

Останні новини