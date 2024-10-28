Я хочу грати за Зорю: Антюх відреагував на відсторонення від матчів
Один із лідерів луганської Зорі Денис Антюх відмовився називати причину відсутності у заявці команди на матч проти Лівого берега (2:0).
Цитує гравця Sport.ua.
"Я тренуюсь з основою Зорі, але більше нічого сказати не можу.
Це пов’язано з контрактними питаннями? Я не можу це коментувати. Якщо вас це цікавить, можете звернутися до керівництва клубу, спортивного директора чи тренерів.
У мене контракт із Зорею, я хочу грати за Зорю і хочу допомагати команді", – сказав Антюх.
Напередодні повідомлялося, що Антюх не гратиме за клуб через відмову продовжити контракт. Через це він пропустив матч проти Лівого берега у чемпіонаті України.
У поточному сезоні на його рахунку 5 результативних передач у 10 матчах.
Раніше повідомлялося, що нападник Зорі Пилип Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в Українській Прем'єр-лізі.