Я хочу грати за Зорю: Антюх відреагував на відсторонення від матчів

Один із лідерів луганської Зорі Денис Антюх відмовився називати причину відсутності у заявці команди на матч проти Лівого берега (2:0).

Цитує гравця Sport.ua.

"Я тренуюсь з основою Зорі, але більше нічого сказати не можу. Це пов’язано з контрактними питаннями? Я не можу це коментувати. Якщо вас це цікавить, можете звернутися до керівництва клубу, спортивного директора чи тренерів. У мене контракт із Зорею, я хочу грати за Зорю і хочу допомагати команді", – сказав Антюх.

Напередодні повідомлялося, що Антюх не гратиме за клуб через відмову продовжити контракт. Через це він пропустив матч проти Лівого берега у чемпіонаті України.

У поточному сезоні на його рахунку 5 результативних передач у 10 матчах.

Раніше повідомлялося, що нападник Зорі Пилип Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в Українській Прем'єр-лізі.