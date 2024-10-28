Зоря покарала гравця за відмову продовжувати контракт

Один із лідерів луганської Зорі Денис Антюх не гратиме за клуб через відмову продовжити контракт.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Чинний контракт 27-річного гравця діє до кінця сезону. Футболіст відмовився продовжувати угоду, тож його відсторонили від тренувань з першою командою та відправили в U19. Щоправда, пізніше його повернули до занять з основною командою завдяки юристу, але грати все одно не дадуть.

Напередодні Антюх пропустив матч проти Лівого берега (2:0). Тоді у Зорі пояснили його відсутність хворобою.

У поточному сезоні на його рахунку 5 результативних передач у 10 матчах.

Раніше повідомлялося, що нападник Зорі Пилип Будківський став найкращим бомбардиром луганського клубу в Українській Прем'єр-лізі.