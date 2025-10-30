Сім голів на двох: огляд матчу Металіста 1925 та Агробізнеса у Кубку України

Металіст 1925 у результативному поєдинку обіграв Агробізнес у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Огляд матчу

Харківський колектив забезпечив перевагу у перші 50 хвилин забезпечив перевагу у чотири голи, проте ледь не розгубив це у заключні 25 хвилин зустрічі.

Кубок України

1/8 фіналу, 30 жовтня

Металіст 1925 – Агробізнес 4:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Ітодо, 2:0 – 18 Калюжний, 3:0 – 45 Ітодо, 4:0 – 50 Антюх, 4:1 – 66 Войтиховський, 4:2 – 69 Гаврушко, 4:3 – 90+1 Толочко

Металіст 1925: Варакута, Крупський (Снурніцин 57), Салюк, Шабанов, Капінус, Калюжний (к) (Павлюк 57), Забергджа, Чурко, Калітвінцев (Панченко 57), Антюх (Рашиця 74), Ітодо (Когут 46)

Агробізнес: Потімков, Гаврушко, Зінь, Палюх, Слива, Теплий (Павлк К. 72), Толочко (к), Лень (Сьомка 46), Козак (Богомаз 72), Кузьмин (Шмигельський 72), Войтіховський

Нагадаємо, за підсумками матчів 1/8 фіналу визначились чвертьфіналісти Кубку України.

Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.