Порівняв з Айнштайном і да Вінчі: ексфутболіст Металіста пояснив, що робить Мессі особливим

Колишній футболіст харківського Металіста та збірної Аргентини Папу Гомес відреагував на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє TyC Sports

38-річний гравець розповів, що робить 8-разового володаря "Золотого м'яча" унікальним та відрізняє на полі з-поміж інших футболістів:

"Для мене мозок Мессі працює набагато швидше, ніж у звичайної людини. Тому що технічно є тисячі гравців, які можуть зрівнятися з ним у контролі м'яча, швидкості, передачах, дриблінгу тощо. Але мозок Мессі... Він геній і феномен, як Айнштайн, як да Вінчі.

У нього є щось додаткове, чого немає у звичайної людини, не знаю. Але, можливо, його мозок, коли він грає у футбол, сприймає все так, ніби перед ним усе рухається повільніше – через його власну швидкість".