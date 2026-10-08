Порівняв з Айнштайном і да Вінчі: ексфутболіст Металіста пояснив, що робить Мессі особливим
Колишній футболіст харківського Металіста та збірної Аргентини Папу Гомес відреагував на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє TyC Sports
"Це історичний, але водночас сумний і особливий день, адже Мессі прощається зі збірною Аргентини. На мою думку, він, можливо, найкращий футболіст усіх часів. Тож для нашої збірної це сумний день", – сказав Гомес.
38-річний гравець розповів, що робить 8-разового володаря "Золотого м'яча" унікальним та відрізняє на полі з-поміж інших футболістів:
"Для мене мозок Мессі працює набагато швидше, ніж у звичайної людини. Тому що технічно є тисячі гравців, які можуть зрівнятися з ним у контролі м'яча, швидкості, передачах, дриблінгу тощо. Але мозок Мессі... Він геній і феномен, як Айнштайн, як да Вінчі.
У нього є щось додаткове, чого немає у звичайної людини, не знаю. Але, можливо, його мозок, коли він грає у футбол, сприймає все так, ніби перед ним усе рухається повільніше – через його власну швидкість".
Зазначимо, що в останньому своєму матчі за збірну Аргентини Мессі зробив три результативні дії. "Альбіселесте" в ньому здолали Бенін із рахунком 3:0.
Легендарний футболіст завершив міжнародну кар'єру у статусі найкращого бомбардира й асистента в історії збірної Аргентини. Він має у своєму активі 126 голів і 69 асистів.
З національною командою Ліонель виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.