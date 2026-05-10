Мессі забив гол та зробив два асисти за Інтер Маямі, переписавши історію МЛС

Сергій Шаховець — 10 травня 2026, 10:42
Аргентинський нападник Ліонель Мессі став героєм поєдинку проти Торонто (4:2), який відбувся в межах регулярного чемпіонату МЛС.

Рахунок у матчі було відкрито на 44-й хвилині після удару півзахисника "чапель" Родріго де Пауля. Другий тайм зустрічі перетворився на бенефіс Мессі.

Спочатку Лео асистував своєму другу Луїсу Суаресу, який подвоїв перевагу Інтер Маямі. Згодом 38-річний аргентинець оформив другий гольовий пас, який віддав на Серхіо Регілона.

Наостанок Мессі порадував фанатів своїм голом, відправивши четвертий м'яч у ворота Торонто.

Канадська команда наприкінці зустрічі зуміла розмочити рахунок – дубль оформив колумбієць Еміліо Арістісабаль.

Відеоогляд матчу Торонто – Інтер Маямі

Завдяки забитому голу та двом асистам Мессі перетнув позначку у 100 результативних дій в МЛС, увійшовши в історію як найшвидший футболіст, якому підкорилося це досягнення. Для такого гросмейстерського показника аргентинцю знадобилося лише 64 матчі.

Зазначимо, що у поточному сезоні Мессі забив 10 голів та віддав 3 асисти у 13 матчах за Інтер Маямі.

Раніше повідомлялося, що Мессі перевершив легендарного Пеле за кількістю голів зі штрафних ударів.

