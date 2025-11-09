Українська правда
Інтер Маямі з дублями голів та асистів від Мессі розгромив Нешвілл та вийшов до 1/4 фіналу плейоф МЛС

Олексій Погорелов — 9 листопада 2025, 08:47
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі
Getty Images

У ніч на сьогодні, 9 листопада, відбувся вирішальний третій матч серії 1/8 фіналу плейоф МЛС, у якому зійшлися Інтер Маямі та Нешвілл.

Колектив із Флориди сподівався закрити протистояння за підсумком двох ігор, але в попередній зустрічі він зазнав поразки 1:2. Тож на цей матч підопічні Хав'єра Маскерано вийшли дуже зарядженими.

Особливо це стосується Ліонеля Мессі, який цього разу став головним героєм для Інтера. Ще в першому таймі 38-річний аргентинець оформив дубль, чим подарував своїй команді комфортну перевагу перед важливими 45 хвилинами серії у другому таймі.

По перерві Мессі перейшов до ролі асистента, допомігши своєму земляку Тадео Альєнде оформити інший дубль. У підсумку Ліонель Мессі оформив чотири результативні дії, а Інтер розгромив Нешвілл із рахунком 4:0 та вийшов до чвертьфіналу плейоф.

МЛС – плейоф
1/8 фіналу, третій матч, 9 листопада

Інтер Маямі – Нешвілл 4:0 (2:0)
Інтер Маямі виграв у серії 2-1

Голи: 1:0 – 10 Мессі, 2:0 – 39 Мессі, 3:0 – 73 Альєнде, 4:0 – 76 Альєнде.

Варто зазначити, що Інтер Маямі виграв першу серію плейоф у своїй історії. Минулого року "рожеві", вигравши регулярний сезон, примудрилися вилетіти в першому ж раунді.

На стадії 1/4 фіналу плейоф МЛС Інтер Маямі зіграє з Цинцинатті, який у трьох матчах здолав Коламбус Крю.

Нагадаємо, що Барселона планує провести прощальний матч Ліонеля Мессі на оновленому "Камп Ноу".

