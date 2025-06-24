Мессі – 38: згадуємо найкращий гол в кар'єрі легендарного аргентинця

Сьогодні, 24 червня, виповнилося 38 років Ліонелю Мессі, і це не просто цифра, а вік, у якому легенда продовжує надихати. Його кар’єра – це нескінченна низка рекордів, магічних дриблінгів, перемог та моментів, які навічно вписані у футбольну історію.

Проте серед усіх шедеврів є один, який вирізняється особливою символічністю. Мова йде про гол у ворота Манчестер Юнайтед у 2009 році. Чому саме він? Бо це улюблене взяття воріт Ліонеля.

Фінал Ліги чемпіонів 2009 року. Рим. Олімпійський стадіон. Усе дійство мало наліт театральної величі. На полі – чинний чемпіон Манчестер Юнайтед, зразково дисциплінована машина Фергюсона, ведена генієм Кріштіану Роналду. Проти них – молода, але вже чарівна Барселона Пепа Гвардіоли, яка в тому сезоні встигла захопити футбольну Європу новим стилем – тікі-такою. Фінал обіцяв бути кульмінацією епохи. І він не підвів.

Перший удар завдав Ето’о – вже на 10-й хвилині. Але справжня поезія настала у другому таймі, на 70-й хвилині, коли світ став свідком голу, який назавжди змінив сприйняття Ліонеля Мессі.

Lionel Messi has had his say on what he thinks his best goal is...



"The one in Rome in the Champions League final against Manchester United." 🤩pic.twitter.com/9DLuDV6Psn — GOAL (@goal) October 9, 2019

Іронія моменту в тому, що саме головою – частиною тіла, якою він рідко користувався на полі. Ліонель поставив жирну крапку у фіналі.

Передача йде з флангу. Її віддає Хаві, і вона була не просто навісом – це була точна, вивірена дуга. Мессі вже був у штрафному. Без особливого маркування, що було дивино, адже Манчестер зазвичай не давав йому спокійно видихнути. Але саме в цей момент відбувається дещо феноменальне: Ліонель Мессі зривається, стрибає, і зависає у повітрі.

beINSports

На секунду, зріст аргентинця – 170 сантиметрів, але тоді він завис у повітрі так, ніби йшлося не про фізику, а про віру. Він встиг зорієнтуватися, влучно торкнутися м’яча лобом, і переправити його в кут воріт Ван дер Сара. 2:0. Барса на вершині. Мессі – як ніколи вище. І буквально, і символічно.

Цей гол — більше, ніж просто результативна дія. Він став відповіддю всім критикам, які казали, що Мессі недостатньо універсальний, що він надто залежний від своїх коротких ривків або гри внизу. Тут — він у небі. У боротьбі. Проти кремезного Ріо Фердінанда. Проти Манчестер Юнайтед. У фіналі Ліги чемпіонів.

ESPN

Пізніше сам Лео неодноразово буде наголошувати, що гол у ворота МЮ у 2009 році – його улюблений.

"У мене було багато голів, які, можливо, ще красивіші і мають величезну цінність, зокрема через свою важливість, але гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед завжди був моїм улюбленим", – сказав Мессі в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, за свою довгу кар'єру 38-річний аргентинець зумів стати чемпіоном світу, двічі підняти над головою Кубок Америки та вісім разів завоювати Золотий м’яч.

На клубному рівні Лео чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів та десять разів ставав чемпіоном Іспанії. У його активі – 866 голів і 384 результативні передачі. Легенда, яка вже стала історією.

Зазначимо, що Мессі вже навіть встиг зробити собі подарунок на честь дня народження. Його Інтер Маямі вийшов у плейоф клубного чемпіонату світу завдяки нічиї із Палмейрасом (2:2).