Мессі – 38: згадуємо найкращий гол в кар'єрі легендарного аргентинця
Сьогодні, 24 червня, виповнилося 38 років Ліонелю Мессі, і це не просто цифра, а вік, у якому легенда продовжує надихати. Його кар’єра – це нескінченна низка рекордів, магічних дриблінгів, перемог та моментів, які навічно вписані у футбольну історію.
Проте серед усіх шедеврів є один, який вирізняється особливою символічністю. Мова йде про гол у ворота Манчестер Юнайтед у 2009 році. Чому саме він? Бо це улюблене взяття воріт Ліонеля.
Фінал Ліги чемпіонів 2009 року. Рим. Олімпійський стадіон. Усе дійство мало наліт театральної величі. На полі – чинний чемпіон Манчестер Юнайтед, зразково дисциплінована машина Фергюсона, ведена генієм Кріштіану Роналду. Проти них – молода, але вже чарівна Барселона Пепа Гвардіоли, яка в тому сезоні встигла захопити футбольну Європу новим стилем – тікі-такою. Фінал обіцяв бути кульмінацією епохи. І він не підвів.
Перший удар завдав Ето’о – вже на 10-й хвилині. Але справжня поезія настала у другому таймі, на 70-й хвилині, коли світ став свідком голу, який назавжди змінив сприйняття Ліонеля Мессі.
Іронія моменту в тому, що саме головою – частиною тіла, якою він рідко користувався на полі. Ліонель поставив жирну крапку у фіналі.
Передача йде з флангу. Її віддає Хаві, і вона була не просто навісом – це була точна, вивірена дуга. Мессі вже був у штрафному. Без особливого маркування, що було дивино, адже Манчестер зазвичай не давав йому спокійно видихнути. Але саме в цей момент відбувається дещо феноменальне: Ліонель Мессі зривається, стрибає, і зависає у повітрі.
На секунду, зріст аргентинця – 170 сантиметрів, але тоді він завис у повітрі так, ніби йшлося не про фізику, а про віру. Він встиг зорієнтуватися, влучно торкнутися м’яча лобом, і переправити його в кут воріт Ван дер Сара. 2:0. Барса на вершині. Мессі – як ніколи вище. І буквально, і символічно.
Цей гол — більше, ніж просто результативна дія. Він став відповіддю всім критикам, які казали, що Мессі недостатньо універсальний, що він надто залежний від своїх коротких ривків або гри внизу. Тут — він у небі. У боротьбі. Проти кремезного Ріо Фердінанда. Проти Манчестер Юнайтед. У фіналі Ліги чемпіонів.
Пізніше сам Лео неодноразово буде наголошувати, що гол у ворота МЮ у 2009 році – його улюблений.
"У мене було багато голів, які, можливо, ще красивіші і мають величезну цінність, зокрема через свою важливість, але гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед завжди був моїм улюбленим", – сказав Мессі в інтерв'ю ESPN.
Нагадаємо, за свою довгу кар'єру 38-річний аргентинець зумів стати чемпіоном світу, двічі підняти над головою Кубок Америки та вісім разів завоювати Золотий м’яч.
На клубному рівні Лео чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів та десять разів ставав чемпіоном Іспанії. У його активі – 866 голів і 384 результативні передачі. Легенда, яка вже стала історією.
Зазначимо, що Мессі вже навіть встиг зробити собі подарунок на честь дня народження. Його Інтер Маямі вийшов у плейоф клубного чемпіонату світу завдяки нічиї із Палмейрасом (2:2).