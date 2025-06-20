Маскерано – про Мессі: Найкращий з тих, хто коли-небудь грав у футбол

Головний тренер Інтера Маямі Хав'єр Маскерано висловився про роль Ліонеля Мессі у перемозі над Порту в матчі клубного ЧС.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Мессі – це той гравець, який веде нас вперед на шляху змагання з найкращими командами. Його жага та воля до суперництва вражають.

В матчі проти Порту він грав із травмою – у нього болів квадрицепс. Але він все одно гра – це безумство!

Що тут ще можна додати? Він – найкращий гравець, який коли-небудь грав у футбол. Його рішучість на шляху до перемог завжди дивувала. Присутність Ліонеля на полі надає нам додаткову перевагу", – розповів Маскерано.

Після двох турів Інтер Маямі посідає друге місце групи A, заробивши чотири очки. Американці наздогнали бразильський Палмейрас, який раніше обіграв Аль-Ахлі (2:0).

Порту, своєю чергою, опустився на третю сходинку таблиці, маючи тільки один бал.

У фінальному турі Інтер посперечається з Палмейрасом за те, хто вийде в плейоф з першого місця, а Порту та Аль-Ахлі сподіватимуться не втратити шанс вийти з групи. Обидва матчі відбудуться 24 червня.

Напередодні завершився ще один матч КЧС, в якому ПСЖ сенсаційно поступився Ботафого.