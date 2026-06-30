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Кейн планує продовжити контракт з Баварією – журналіст

Олексій Мурзак — 30 червня 2026, 00:40
Кейн планує продовжити контракт з Баварією – журналіст
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн планує продовжити контракт із своїм нинішим клубом.

Про це повідомив журналіст Девід Орштейн.

За його даними, 33-річний гравець, незважаючи на інтерес Барселони, з великою ймовірністю підпише нову угоду з мюнхенським клубом.

Чинна угода Гаррі Кейна з Баварією розрахована до 30 червня 2027 року. В минулому сезоні він провів 51 матч на клубному рівні, в яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

Як відомо, напередодні нападник Барселони Роберт Левандовський, якому каталонці так відчайдушно шукають наступника, перейшов до клубу МЛС Чикаго Файр.

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