Монако викупив талановитого вінгера Барселони

Іспанський вінгер Барселони Ансу Фаті став повноцінним гравцем Монако.

Про це повідомляє пресслужба "монегасків".

Контракт із 23-річним вінгером розрахований на чотири роки – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 11 мільйонів євро.

Фаті провів сезон-2025/26 у Монако на правах оренди, відзначившись 12 голами в 30 матчах у всіх турнірах. Тепер же іспанський вінгер став повноцінним гравцем клубу Ліги 1.

Зазначимо, що переговори щодо повноцінного трансферу були нелегкими. Барселона хотіла включити в угоду право зворотного викупу або відсоток від суми наступного трансферу Фаті. Чи були включені в угоді якісь додаткові пункти – наразі не відомо.