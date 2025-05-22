Були більш красиві та цінні, – Мессі назвав найулюбленіший гол в своїй кар'єрі

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що його гол у ворота Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2009 року є для нього найбільш улюбленим за всю кар'єру.

Слова 37-річного аргентинця наводить ESPN.

У фіналі Ліги чемпіонів 2009 року зійшлися тоді чинний володар трофею МЮ та Барселона Жузепа Гвардіоли, яка продовжувала свій шлях не вершину футболу з молодим Мессі у складі.

Той фінал каталонці виграли з рахунком 2:0, а гол аргентинця поставив крапку цього поєдинку. Ліонель сам визнав, що він забивав більш красиві голи. Проте саме це взяття воріт Едвіна ван дер Сара він вважає найулюбленішим.

"У мене було багато голів, які, можливо, ще красивіші і мають величезну цінність, в тому числі через свою важливість, але гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед завжди був моїм улюбленим", – сказав Мессі.

Нагадаємо, що зараз Ліонель Мессі та його Інтер Маямі переживають не найкращі часи: команда програла п'ять з останніх семи матчів.

В одному з них нападник ледь не отримав червону картку через суперечку з арбітром. А після останньої поразки Мессі закликав одноклубників згуртуватися.