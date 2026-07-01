Барселона підписала новий контракт із досвідченим захисником

Барселона оголосила про продовження контракту з Андреасом Крістенсеном.

Про це повідомив офіційний сайт "синьо-гранатових".

Нова угода з 30-річним данським захисником розрахована до 30 червня 2028 року.

The journey continues in blaugrana 💙❤️ pic.twitter.com/F1bjEhi452 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2026

Данець приєднався до Барселони влітку 2022 року, перейшовши з лондонського Челсі на правах вільного агента. За чотири сезони він провів 98 офіційних матчів у всіх турнірах, ставши одним із ключових виконавців оборони команди.

Разом із каталонцями Крістенсен виграв три чемпіонські титули Ла Ліги, один Кубок Іспанії та три Суперкубки Іспанії.

Минулий сезон захисник значною мірою пропустив через серйозну травму коліна, яка залишила його поза грою майже на шість місяців. Наприкінці кампанії він відновився та повернувся на поле в заключному матчі чемпіонату проти Валенсії.

У клубі розраховують на досвід і лідерські якості Крістенсена, який після повного відновлення має стати важливою частиною оборони команди в найближчі роки.

Раніше повідомлялося, що іспанський вінгер Барселони Ансу Фаті став повноцінним гравцем Монако.