Яка радість – бути частиною твоєї історії: Роналдінью відреагував на завершення міжнародної кар'єри Мессі

Колишній футболіст збірної Бразилії Роналдінью відреагував на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі.

Він зробив це на власній сторінці в інстаграмі.

"Яке задоволення, яка радість – бути частиною твоєї історії від найпершого дня, брате! Ти змушував нас усміхатися та насолоджуватися футболом! Твоє ім'я вписане в історію твоєї країни та всього світу... Лише ми знаємо, яку радість відчуваємо, втілюючи дитячу мрію – представляти свою країну та ставати чемпіонами світу! Ти віддав усе заради своєї збірної та своєї країни... Я чудово тебе розумію та знаю, що все, пов'язане із сім'єю, змушує багато чого переосмислити... Насолоджуйся життям, брате. Бажаю тобі всього найкращого – сьогодні й завжди", – написав Роналдінью.

Зазначимо, що зіркові футболісти разом грали у складі Барселони до 2008 року. Зокрема, вони вигравали Лігу чемпіонів-2005/06, перебуваючи в одній команді.

Нагадаємо, що в останньому матчі за збірну Аргентини Ліонель Мессі забив гол і віддав дві результативні передачі. Він допоміг "альбіселесте" виграти поєдинок проти Беніну (3:0), після чого емоційно попрощався з національною командою.

Легендарний футболіст завершив міжнародну кар'єру у статусі найкращого бомбардира й асистента збірної Аргентини: 126 голів і 69 асистів у 208 зустрічах.