Джеррард назвав сучасного футболіста, який здатен досягнути рівня Мессі та Роналду
Колишній капітан Ліверпуля Стівен Джеррард вважає, що Ламін Ямал має найбільше шансів серед молодих футболістів досягнути рівня головних зірок нинішнього покоління – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
Про це він розповів в інтерв'ю Overlap Daily.
"Мені дуже сподобалося спостерігати за його грою наживо. Його рухи, те, як він притягує до себе суперників, швидкість, з якою діє в ситуаціях один в один, його участь у комбінаційній грі – усе це вражає. Думаю, перед нами гравець, здатний досягти рівня тих двох, проти яких мені доводилося грати, – Роналду та Мессі.
З усіх, кого я бачив наживо, саме він має потенціал вийти на такий рівень – за умови, що продовжить розвиватися та збереже таку саму жагу до успіху, яка була в них. Звісно, є ще Мбаппе та Голанд – вони зараз у розквіті сил, але якщо говорити саме про молоді таланти... У світі багато суперзірок, проте він – унікальний", – сказав Джеррард.
Англієць додав, що у такому юному віці зірка Барселони демонструє феноменальний рівень. Він заявив, що Мессі та Роналду на цьому етапі кар'єри не були настільки сильними:
"На футбольному полі він робить речі, яких я ніколи не бачив у виконанні 19-річного гравця. Мабуть, у цьому віці він навіть більш розвинений, ніж був Роналду. Мені доводилося грати проти Мессі та Роналду, коли вони були зовсім молодими... І мені здається, що він у свої роки виглядає сильнішим, ніж вони тоді.
Чи зможе він демонструвати таку саму результативність і стабільність? Побачимо. Чи стане він у майбутньому "дев'яткою" – чистим нападником, здатним забивати стільки ж голів, скільки Мессі та Роналду? Час покаже. Але якщо порівнювати їх трьох у 19-річному віці, то він, на мою думку, виглядає більш зрілим і підготовленим".
Зазначимо, що у 19 років Ямал уже виграв чемпіонати світу та Європи. У складі Барселони він уже забив 62 голи та віддав 64 асисти, здобувши з каталонцями шість трофеїв.
Ламін посів третє місце в голосуванні за "Золотий м'яч-2026", а минулого року став другим. Нагороди отримали врешті-решт Гаррі Кейн та Усман Дембеле відповідно.