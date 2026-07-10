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Де ла Фуенте: Мессі виглядає так, ніби йому 19 або 23 роки

Олег Дідух — 10 липня 2026, 17:53
Де ла Фуенте: Мессі виглядає так, ніби йому 19 або 23 роки
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте вважає, що 39-річний вік взагалі не впливає на гру лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Слова фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Мессі виглядає так, ніби йому 19 або 23 роки. Він грає на винятковому рівні. Справа вже не лише в його зрілості, а, насамперед, у його відданості справі.

Він невтомний, ніколи не задоволений. Він завжди прагне більшого, кожен день. Він є прикладом для всіх своїх товаришів по команді, для любителів футболу та для всіх, хто тільки починає займатися цією грою", – заявив тренер.

Нагадаємо, у чвертьфіналі ЧС-2026 Іспанія зіграє проти Бельгії (10 липня, 22:00). Зустріч із Мессі та збірної Аргентини можлива лише у фіналі.

Ліонель Мессі Чемпіонат світу-2026 з футболу Луїс де ла Фуенте

Луїс де ла Фуенте

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