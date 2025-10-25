Інтер Маямі з дублем від Мессі виграв перший матч серії плейоф МЛС

Сьогодні, 25 жовтня, стадія 1/8 фіналу плейоф МЛС стартувала матчем між Інтер Маямі та Нешвіллом. Гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

У всіх голах своєї команди взяв участь найкращий бомбардир регулярного сезону Ліонель Мессі. У першому таймі він відкрив рахунок з пасу Луїса Суареса.

По ходу другої 45-хвилинки він допоміг відзначитися голом Тадео Альєнде, після чого у доданий час самостійно довів рахунок до розгромного. Нешвілл забив гол престижу на 90+11-й хвилині.

МЛС – плейоф

1/8 фіналу, перший матч, 25 жовтня

Інтер Маямі – Нешвілл 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Мессі, 2:0 – 62 Альєнде, 3:0 – 90+6 Мессі, 3:1 – 90+11 Мухтар.

Завдяки цій перемозі Інтер Маямі повів у серії, яка триватиме до двох перемог. Наступний матч відбудеться 2 листопада на полі Нешвілла. У разі перемоги колектив з Флориди вийде до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем пари Цинцинатті – Коламбус Крю.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі виступав у цьому поєдинку вже після того, як він підписав новий контракт із клубом.