Не допомогли гол та асист Мессі: Інтер Маямі програв Орландо Сіті, виграючи 3:0

Сергій Шаховець — 3 травня 2026, 10:52
Не допомогли гол та асист Мессі: Інтер Маямі програв Орландо Сіті, виграючи 3:0
Інтер Маямі втратив перемогу над Орландо Сіті (3:4) в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

До 34-ї хвилини "чаплі" вели 3:0 завдяки голам Фрея, Сеговії та Мессі. Аргентинець записав на свій рахунок 906-й гол у кар'єрі та зробив результативну передачу.

Ще до перерви Орландо Сіті відіграли один м'яч після удару Мартіна Охеди. Після відпочинку "леви" здійснили ефектний камбек вирвавши перемогу 4:3. Спочатку Охеда оформив хеттрик, зрівнявши рахунок у протистоянні. Переможну крапку поставив Спайсер на третій компенсованій хвилині.

Чемпіонат МЛС
11 тур, 2 травня

Інтер Маямі – Орландо Сіті 3:4 (3:1)

Голи: 1:0 – 4 Фрей, 2:0 – 25 Сеговія, 3:0 – 34 Мессі, 3:1 – 39 Охеда, 3:2 – 689 Охеда, 3:3 – 78 Охеда (пен), 3:4 – 90+3 Спайсер

У поточному сезоні Мессі зіграв 12 матчів за Інтер Маямі, забив 9 голів і віддав 1 результативний пас.

У турнірній таблиці Східної конференції Інтер Маямі посідає третє місце, маючи в активі 19 очок. Орландо Сіті із 10 заліковими пунктами йде 13-м.

Раніше повідомлялося, що аргентинський нападник Атлетико Мадрид Хуліан Альварес побив рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

