Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі

Зірковий нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу МЛС.

Нова угода розрахована до 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я дуже радий залишитися тут і продовжувати бути частиною цього проєкту, який з мрії перетворився на вражаючу реальність. З моменту прибуття до Маямі я дуже щасливий, тому я справді радий продовжувати грати тут", – сказав Мессі.

Цього сезону форвард зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів та віддав 17 результативних передач. Це дозволило Ліонелю виграти гонку бомбардирів МЛС.

Нагадаємо, що Мессі посів друге місце серед найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.