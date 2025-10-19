Мессі виграв гонку бомбардирів МЛС, відзначившись хеттриком в останньому матчі регулярного сезону

Капітан Інтера Маямі Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром регулярного сезону МЛС-2025, забивши за рік 29 голів.

Про це повідомляє ESPN.

У ніч на сьогодні, 19 жовтня, відбувся матч останнього 34 туру регулярного сезону МЛС, у якому Інтер здобув вольову перемогу над Нешвіллом з рахунком 5:2.

Команда Хав'єра Маскерано виграла завдяки хеттрику Мессі. У підсумку 38-річний аргентинець став володарем Золотої бутси МЛС-2025 з 29 результативними ударами.

МЛС – регулярний сезон

34 тур, 19 жовтня

Нешвілл – Інтер Маямі 2:5 (2:1)

Голи: 0:1 – 35 Мессі, 1:1 – 43 Саррідж, 2:1 – 45+6 Шаффелберг, 2:2 – 63 Мессі (пенальті), 2:3 – 67 Родрігес, 2:4 – 81 Мессі, 2:5 – 90+1 Сеговія.

Варто зазначити що тльки три гравці за всю історію турніру забили більше за один рік, ніж Ліонель: Карлос Вела (34), Джозеф Мартінес (31) та Златан Ібрагімович (30).

Більше того, Мессі ще й поділив із форвардом Сан-Дієго Андерсом Дреєром статус найкращого асистента чемпіонату – на рахунку обох футболістів по 19 гольових передач.

Ліонелю Мессі не вистачило всього одного голу/асисту, щоб повторити рекорд Карлоса Вели (49) за загальною кількістю результативних дій за регулярний сезон.

Ця перемога дозволила Інтеру посісти третє місце Східної конференції, яке дасть йому перевагу домашнього поля у плейоф, де він у першому раунді знову зустрінеться з Нешвіллом.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі посів друге місце серед найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.