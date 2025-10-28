Сподіваюся, Бог дозволить мені, – Мессі хоче зіграти за Аргентину на чемпіонаті світу-2026

Капітан Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі дав футбольним фанатам надію, що вони все ж таки побачать його на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова 38-річного аргентинця наводить ESPN.

Довгий час йдуть розмови про те, чи виступить Мессі на мундіалі-2026, де Аргентина захищатиме статус чемпіона світу. Ліонель висловився щодо планів зіграти на турнірі світової першості.

За словами футболіста, він живе одним днем ​​і планує зіграти на ЧС-2026 лише за умови, що буде на 100% здоровий і зможе зробити важливий внесок в успіх збірної Аргентини.

"Що ж, правда в тому, що так, це щось надзвичайне – мати можливість бути на чемпіонаті світу. І я хотів би там бути. Почуватися добре і бути важливою частиною допомоги своїй національній команді, якщо я там буду. Я збираюся оцінювати це щодня, коли наступного року почну передсезонну підготовку з Інтером, і подивлюся, чи справді зможу бути на 100%. Я дуже нетерпляче чекаю, бо це чемпіонат світу. Ми виграли минулий чемпіонат світу, і можливість захистити свій титул на полі – це вражаюче, бо грати за національну збірну – це завжди мрія, особливо в офіційних змаганнях, тож, сподіваюся, Бог дозволить мені зробити це ще раз", – сказав Мессі.

Якщо він поїде на чемпіонат світу, Ліонель Мессі гратиме там в статусі гравця Інтер Маямі, оскільки минулого тижня футболіст підписав новий контракт із клубом.

Нагадаємо, що Мессі виграв бомбардирську гонку регулярного сезону МЛС та вивів Інтер до плейоф.