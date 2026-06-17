Мессі назвав легенду спорту, на якого він схожий

Лідер Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що вважає себе багато в чому схожим на легендарного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

Слова 38-річного аргентинського нападника наводить Фабріціо Романо.

"Я зараз дивлюся документальний фільм про Рафу Надаля, і тепер я дуже ідентифікую себе з ним. Ми дуже схожі", – заявив форвард.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0, Мессі оформив у цьому матчі хет-трик. Він наздогнав Мірослава Клозе та тепер ділить із німцем звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу – по 16 голів.

По завершенні матчу проти збірної Алжиру Мессі розповів, чому заплакав після першого забитого голу.