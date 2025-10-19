Мессі наблизився до продовження контракту з Інтер Маямі
Ліонель Мессі
Зірковий нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не планує залишати свій клуб по завершенню контракту.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Зірковий аргентинець наблизився до підписання нової угоди з клубом МЛС – наразі узгоджуються останні деталі.
Зазначається, що Мессі не розглядає інших варіантів продовження кар'єри або її завершення, футболіст цілком сконцентрований на проєкті Інтера.
Цього сезону форвард зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів та віддав 17 результативних передач. Це дозволило Ліонелю виграти гонку бомбардирів МЛС.
Нагадаємо, що Мессі посів друге місце серед найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.