Мессі наблизився до продовження контракту з Інтер Маямі

Володимир Максименко — 19 жовтня 2025, 11:35
Ліонель Мессі
Instagram

Зірковий нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не планує залишати свій клуб по завершенню контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Зірковий аргентинець наблизився до підписання нової угоди з клубом МЛС – наразі узгоджуються останні деталі.

Зазначається, що Мессі не розглядає інших варіантів продовження кар'єри або її завершення, футболіст цілком сконцентрований на проєкті Інтера.

Цього сезону форвард зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів та віддав 17 результативних передач. Це дозволило Ліонелю виграти гонку бомбардирів МЛС.

Нагадаємо, що Мессі посів друге місце серед найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.

