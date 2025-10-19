Мессі наблизився до продовження контракту з Інтер Маямі

Зірковий нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не планує залишати свій клуб по завершенню контракту.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Зірковий аргентинець наблизився до підписання нової угоди з клубом МЛС – наразі узгоджуються останні деталі.

🚨🇺🇸 Leo Messi closes regular season with Inter Miami at 48 G/A and talks over new contract remain at very advanced stages.



Messi, expected to stay and sign new deal at the club with final details being sorted…



…as he’s fully focused on Inter Miami project. ⏳✍🏼 pic.twitter.com/mkd1SD6gOG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

Зазначається, що Мессі не розглядає інших варіантів продовження кар'єри або її завершення, футболіст цілком сконцентрований на проєкті Інтера.

Цього сезону форвард зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 м'ячів та віддав 17 результативних передач. Це дозволило Ліонелю виграти гонку бомбардирів МЛС.

Нагадаємо, що Мессі посів друге місце серед найбільш високооплачуваних футболістів у 2025 році.