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Мені їх дуже шкода, – новачок Челсі оцінив перемогу над Флуміненсе

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 08:12
Мені їх дуже шкода, – новачок Челсі оцінив перемогу над Флуміненсе
Getty Images

Автор дублю у ворота Флуміненсе Жоау Педро висловився про перемогу Челсі над бразильським колективом у матчі 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу.

Слова бразильця наводить ESPN.

"Вони дали мені все. Цей клуб показав мене світу. Я тут тільки тому, що Флуміненсе повірили в мене. Мені справді їх дуже шкода, але це футбол, а я професіонал – я маю виконувати свою роботу.

Завдяки місцю у стартовому складі я мав більше часу на те, щоб проявити себе, а тому мав забивати. Ми перемогли, а команда грала справді чудово – це дуже важливо", – розповів Педро.

У фіналі Челсі зустрінеться з переможцем пари ПСЖ – Реал Мадрид, який визначиться вже сьогодні, 9 липня. Поєдинок відбудеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що сам Педро є вихованцем Флуміненсе, з якого у 2019 році перебрався до Вотфорда, а згодом потрапив у Брайтон. Тиждень тому 23-річний бразилець став гравцем Челсі – лондонці заплатили "чайкам" 55 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу.

Клубний чемпіонат світу Флуміненсе Челсі Жоау Педру

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