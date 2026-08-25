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Гол на 31-й секунді: нападник Челсі встановив абсолютний рекорд АПЛ

Денис Іваненко — 25 серпня 2026, 10:52
Гол на 31-й секунді: нападник Челсі встановив абсолютний рекорд АПЛ
Жоао Педро
Getty Images

Форвард Челсі Жоао Педро переписав історію Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Бразилець забив гол у ворота Фулгема (3:2) на 31-й секунді після передачі Коула Палмера. Це найшвидше взяття воріт в історії першого туру АПЛ.

Зазначимо, Жоао Педро став гравцем "синіх" влітку 2025 року, перейшовши із Брайтона за понад 60 мільйонів євро. З того часу він провів у складі лондонців 54 матчі, в яких забив 24 м'ячі та віддав 10 асистів.

Напередодні нападник продовжив контракт із Челсі. Нова угода розрахована до завершення сезону-2033/34.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру з Фулгемом. Очікується, що він піде в оренду, проте не в Лідс, куди "сині" відмовились віддавати українця.

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