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Челсі підписав лідера Брайтона

Олег Дідух — 2 липня 2025, 16:24
Челсі підписав лідера Брайтона
Жоау Педру
ФК Челсі

Нападник Брайтона Жоау Педру став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Контракт із 23-річним бразильцем розрахований на 7 років – до літа 2032 року. За інформацією ЗМІ, трансфер Жоау Педру обійшовся Челсі в 55 мільйонів фунтів плюс 5 мільйонів бонусів. Також Брайтон отримає відсоток від наступного трансферу гравця.

За Брайтон форвард виступав із літа 2023 року. У минулому сезоні нападник провів за Брайтон 30 матчів у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 7 результативними передачами. На рахунку Жоау Педру також є три матчі за збірну Бразилії, без забитих голів.

Нагадаємо, 29 червня Челсі у матчі 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу-2025 в овертаймі розгромив Бенфіку 4:1. У чвертьфіналі команда Енцо Марески 5 липня зіграє з Палмейрас.

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