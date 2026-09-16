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Легіонери лідерів УПЛ отримали виклик у збірну Венесуели

Софія Кулай — 16 вересня 2026, 11:48
Легіонери лідерів УПЛ отримали виклик у збірну Венесуели
Глейкер Мендоза
ФК Шахтар Донецьк

Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза та опорний півзахисник житомирського Полісся Андрусв Араухо викликані на найближчі матчі збірної Венесуели.

Легіонери з УПЛ включені до заявки національної команди, у яку сумарно увійшли 34 футболісти.

Цікаво, що пресслужба венесуельської збірної презентувала Араухо ще як гравця криворізького Кривбаса. Хоча у липні 2026-го Андрусв перебрався до Житомира (3 матчі).

Попереду у підопічних Освальдо Віскаррондо два товариські поєдинки: 28 вересня проти Японії та 2 жовтня проти Південної Кореї.

Відзначимо, що Мендоза вже має за своєю спиною 9 ігор за національну команду та вже запам'ятався результативними діями (1 гол і 1 асист). Натомість Араухо дебютував за збірну у товариському матчі проти Тринідаду і Тобаго наприкінці березня 2026-го (перемога 4:1).

Раніше повідомлялося, що капітан львівських Карпат Владислав Бабогло традиційно отримав виклик у збірну Молдови.

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