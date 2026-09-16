Легіонери лідерів УПЛ отримали виклик у збірну Венесуели

Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза та опорний півзахисник житомирського Полісся Андрусв Араухо викликані на найближчі матчі збірної Венесуели.

Легіонери з УПЛ включені до заявки національної команди, у яку сумарно увійшли 34 футболісти.

📋 Convocatoria - 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 Septiembre y Octubre 2026



Estos son los elegidos por el seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo para afrontar los próximos amistosos internacionales ante Japón, Corea del Sur y Jordania ⚽



↔️ Desliza para conocer las novedades de la… pic.twitter.com/2Qn6lHkzEv — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 15, 2026

Цікаво, що пресслужба венесуельської збірної презентувала Араухо ще як гравця криворізького Кривбаса. Хоча у липні 2026-го Андрусв перебрався до Житомира (3 матчі).

Попереду у підопічних Освальдо Віскаррондо два товариські поєдинки: 28 вересня проти Японії та 2 жовтня проти Південної Кореї.

Відзначимо, що Мендоза вже має за своєю спиною 9 ігор за національну команду та вже запам'ятався результативними діями (1 гол і 1 асист). Натомість Араухо дебютував за збірну у товариському матчі проти Тринідаду і Тобаго наприкінці березня 2026-го (перемога 4:1).

Раніше повідомлялося, що капітан львівських Карпат Владислав Бабогло традиційно отримав виклик у збірну Молдови.