Легіонери лідерів УПЛ отримали виклик у збірну Венесуели
Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза та опорний півзахисник житомирського Полісся Андрусв Араухо викликані на найближчі матчі збірної Венесуели.
Легіонери з УПЛ включені до заявки національної команди, у яку сумарно увійшли 34 футболісти.
Цікаво, що пресслужба венесуельської збірної презентувала Араухо ще як гравця криворізького Кривбаса. Хоча у липні 2026-го Андрусв перебрався до Житомира (3 матчі).
Попереду у підопічних Освальдо Віскаррондо два товариські поєдинки: 28 вересня проти Японії та 2 жовтня проти Південної Кореї.
Відзначимо, що Мендоза вже має за своєю спиною 9 ігор за національну команду та вже запам'ятався результативними діями (1 гол і 1 асист). Натомість Араухо дебютував за збірну у товариському матчі проти Тринідаду і Тобаго наприкінці березня 2026-го (перемога 4:1).
Раніше повідомлялося, що капітан львівських Карпат Владислав Бабогло традиційно отримав виклик у збірну Молдови.