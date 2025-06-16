Капітан молодіжної збірної України пропустить вирішальний матч Євро-2025

Капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко наприкінці матчу з Фінляндією (2:0) отримав вилучення та пропустить вирішальний поєдинок з Нідерландами.

Першу жовту картку гравець отримав за неігровий епізод – відкинув м'яч від суперника, чим розсердив головного тренера збірної Унаї Мельгосу.

"Арбітр вирішив дати [другу] жовту картку. Але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів. Жовті картки – я не говоритиму про суддівство, але ми маємо розуміти: фоли – одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося.

Що сказав Бражку, коли він залишав поле після червоної картки? Запитав у нього, що сталося, бо я у той момент як раз відвернувся, [коли він сфолив]. Намагаюся завжди реагувати, як гравець залишає поле: коли він агресивний, то маю його заспокоїти. Це єдине, що в нього запитав", – розповів Мельгоса у коментарі Суспільне Спорт.