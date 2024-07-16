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Мессі: У збірної Аргентини є прекрасне теперішнє і не менш прекрасне майбутнє

Игорь Чернявский — 16 липня, 15:30
Мессі: У збірної Аргентини є прекрасне теперішнє і не менш прекрасне майбутнє

Ліонель Мессі звернувся до аргентинських уболівальників після перемоги на Копа Америка-2024.

Його слова наводить офіційний сайт Аргентинської асоціації футболу.

"Копа Америка закінчилася, і передусім я хочу подякувати всім за повідомлення та привітання. Слава Богу, я в порядку, і, сподіваюся, скоро повернуся на поле, щоб насолоджувати тим, що люблю робити. Я дуже щасливий, бо ми досягли поставленої мети.

Фіде (прізвисько Анхеля Ді Марії прим.) залишає нас, але з черговим Кубком. Особливо раді старші гравці, такі як він, Ота (Ніколас Отамені — прим.) і я, а також інші товариші по команді, які вже грали на кількох турнірах, і група молодих гравців, які віддають усі свої сили в кожному матчі.

Ми — не просто команда, а сім’я. Завдяки всім, хто підтримує нас, у цієї збірної є прекрасне теперішнє і не менш прекрасне майбутнє. Вперед, Аргентина", — сказав Мессі.

Нагадаємо, завдяки перемозі на Копа Америка-2024 Ліонель затвердився у статусі найбільш титулованого футболіста в історії.

У фінальному матчі проти Колумбії Лео зазнав неприємної травми. Залишаючи поле, він не зміг стримати сліз.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Копа Америка-2024

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