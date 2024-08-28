Нападник Ліверпуля отримав 5 матчів дискваліфікації через бійку з фанатами

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс був дискваліфікований на п'ять матчів збірної Уругваю.

Про це повідомляє сайт Goal.com.

Таке покарання футболіст отримав за те, що поліз на трибуни битися з фанатами після поразки уругвайців від збірної Колумбії в півфіналі Кубка Америки-2024 в липні.

Хавбек Тоттенгема Родріго Бентанкур дістав дискваліфікацію на чотири матчі. Також дискваліфікацію отримали Матіас Олівера, Рональд Араухо та Хосе Хіменес, яких було покарано трьома матчами пропуску. Всі футболісти мають сплатити штраф у розмірі 15 тисяч фунтів.

Варто зазначити, що дискваліфікація поширюється лише на матчі під егідою КОНМЕБОЛ. Футболісти не допоможуть збірній у вересневих та жовтневих матчах у відборі до Чемпіонату світу-2026.

Варто зазначити, що у матчі за третє місце на Копа Америка Уругвай переграв Канаду.