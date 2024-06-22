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Збірна Чилі розписала мирову з Перу на старті Копа Америка

Олександр Булава — 22 червня, 07:36
Збірна Чилі розписала мирову з Перу на старті Копа Америка

У першому турі Кубку Америки збірна Перу зіграла внічию з Чилі.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Перу та Чилі набрали по одному очку та наразі ділять у групі A друге та третє місця. Очолює квартет із трьома очками збірна Аргентини, яка напередодні обіграла Канаду.

Копа Америка-2024
1 тур, 22 червня

Перу — Чилі 0:0

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде триватидо 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Нагадаємо, лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.

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