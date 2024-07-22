Зірка Копа Америка хоче повернутися в європейський футбол
Футболіст збірної Колумбії Хамес Родрігес має намір повернутися в європейський футбол.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Колумбієць за взаємною згодую припинив контракт із бразильським Сан-Паулу за який він виступав з 2023 року, таким чином він перейшов у статус вільного агента, що може посприяти його поверненню в один із європейських клубів.
Футболіст має великий досвід гри в Європі, він грав за Порту, Монако, Реал Мадрид, Баварію та грецький Олімпіакос. В минулому сезоні він провів 8 матчів, відзначившись голом та асистом.
На Копа Америка-2024 Хамес разом зі Збірною Колумбії дійшов до фіналу, де поступився Аргентині. Всього на континентальній першості він відзначився голом та шістьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024.