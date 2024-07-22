Зірка Копа Америка хоче повернутися в європейський футбол

Футболіст збірної Колумбії Хамес Родрігес має намір повернутися в європейський футбол.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Колумбієць за взаємною згодую припинив контракт із бразильським Сан-Паулу за який він виступав з 2023 року, таким чином він перейшов у статус вільного агента, що може посприяти його поверненню в один із європейських клубів.

Футболіст має великий досвід гри в Європі, він грав за Порту, Монако, Реал Мадрид, Баварію та грецький Олімпіакос. В минулому сезоні він провів 8 матчів, відзначившись голом та асистом.

На Копа Америка-2024 Хамес разом зі Збірною Колумбії дійшов до фіналу, де поступився Аргентині. Всього на континентальній першості він відзначився голом та шістьма результативними передачами.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.



He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.



James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024

Нагадаємо, раніше Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024.