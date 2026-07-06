Мексика та Англія оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

У понеділок, 6 липня, відбудеться черговий матч 1/8 плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу, у якому між собою зіграють збірні Мексики й Англії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке розпочнеться о 3:00 за київським часом.

Мексика: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо, Ліра, Мора, Кіньйонес, Хіменес, Альварадо

Англія: Пікфорд, О'Райллі, Геї, Конса, Кванса, Райс, Андерсон, Гордон, Беллінгем, Сака, Кейн

В Україні зустріч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,14. Виграш господарів турніру – 3,10.

Прохід "трьох левів" до наступної стадії – 1,75. На те, що мексиканці проб'ються до 1/4 фіналу – 2,05.

Нагадаємо, що переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з Норвегією. "Вікінги" напередодні вибили з турніру Бразилію.