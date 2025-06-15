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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Айнтрахта

Олександр Булава — 15 червня 2025, 23:59
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері нападника Айнтрахта
Екітіке
Getty Images

Манчестер Юнайтед зв'язався з представниками нападника франкфуртського Айнтрахта Юго Екітіке.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Англійський клуб висловив представника гравця конкретну зацікавленість у трансфері. Наразі МЮ розпочав переговори з Айнтрахтом. Однак жодного остаточного рішення ще не прийнято.

Зазначимо, що раніше футболіст заявляв, що саме Манчестер Юнайтед був його улюбленою командою.

"Моїм улюбленим клубом у дитинстві був Манчестер Юнайтед. Я завжди захоплювався ними", – сказав Юго в інтерв'ю RTL у грудні 2024 року.

Конкурентами манкуніанців є ще два клуби АПЛ – Челсі та Ліверпуль.

У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.

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