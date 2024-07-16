Мбаппе — про перехід в Реал: Збираюсь віддати життя за цей клуб
Французький нападник Кіліан Мбаппе заявив, що готовий віддати своє життя за мадридський Реал та його емблему.
Новачок "вершкових" дав емоційну промову під час презентації на Сантьяго Бернабеу.
"Усім привіт. Я спробую говорити іспанською. Ух ти... неймовірно щасливий бути тут. Я багато років мріяв грати за Реал Мадрид, і сьогодні моя мрія збувається. Я щасливий хлопчик. Я хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу, який довірився мені з першого дня
У мене є послання для дітей. Я був такою ж дитиною, як і ви. З пристрастю і мрією ви можете досягти всього, чого захочете. Це неймовірний день. З дитинства у мене була тільки одна мрія, і перебування тут дуже багато значить для мене. Дякую вболівальникам Реала, тому що протягом багатьох років вони дарували свою любов.
Тепер у мене є ще одна мрія. Я збираюся віддати своє життя за цей клуб і емблему, щоб відповідати його історії. Я пишаюся тим, що здійснив свою мрію і став гравцем найкращого клубу в історії футболу. Я не хочу говорити більше, інакше заплачу", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.
За інформацією деяких ЗМІ, заробітна плата французького нападника становить 30 млн євро на рік плюс бонуси за забиті м'ячі. Також контракт Мбаппе включає суму відступних, яка становить 1 млрд євро.
Нещодавно Кіліан розповів, що він провалив Євро-2024. У півфіналі з Іспанією його точна подача допомогла Франції відкрити рахунок, але потім "фурія роха" перевернула гру за 5 хвилин. На цьому чемпіонаті Європи Мбаппе забив лише один гол — у ворота Польщі з пенальті, а в 1 турі його простріл призвів до автогола австрійського захисника.