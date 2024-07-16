Початок епохи: Мбаппе вперше одягнув форму Реала на Сантьяго Бернабеу

Французький нападник Кіліан Мбаппе вийшов на поле Сантьяго Бернабеу у формі мадридського Реала.

25-річний гравець з'явився під оплески заповненого стадіону "вершкових". У презентації взяв участь легендарний француз Зінедін Зідан, який був гравцем та тренером Реала.

WHAT A PICTURE. WELCOME KYLIAN MBAPPÉ! 🤍 pic.twitter.com/Eygw78D4F2 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.

За інформацією деяких ЗМІ, заробітна плата французького нападника становитиме 30 млн євро на рік плюс бонуси за забиті м'ячі. Також контракт Мбаппе включає суму відступних, яка становить 1 млрд євро.

Нещодавно Кіліан розповів, що він провалив Євро-2024. У півфіналі з Іспанією його точна подача допомогла Франції відкрити рахунок, але потім "фурія роха" перевернула гру за 5 хвилин. На цьому чемпіонаті Європи Мбаппе забив лише один гол — у ворота Польщі з пенальті, а в 1 турі його простріл призвів до автогола австрійського захисника.