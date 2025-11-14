Українська правда
Мбаппе залишив розташування збірної Франції через травму

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 14:07
Зірка мадридського Реала Кіліан Мбаппе залишив розташування збірної Франції після переможного матчу проти України.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

У форварді діагностували запалення правої гомілки – оскільки "триколорні" вже не мають турнірної мотивації перед останнім матчем відбору до ЧС-2026, медичний штаб вирішив не ризикувати здоров'ям Кіліана.

Нагадаємо, Мбаппе провів усі 90 хвилин на полі матчу з Україною, записавши на свій рахунок дубль. За підсумками поєдинку збірна Франції достроково пробилась на чемпіонат світу, вигравши відбіркову групу.

Зазначимо, що через цю поразку Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці та тепер зобов'язана перемагати Ісландію в останньому матчі кваліфікації.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер французів Дідьє Дешам.

