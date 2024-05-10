Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем, Голанд – серед номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards

Відомі всі претенденти на премію "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Про це її організатори написали в Х (колишній Twitter).

Відразу четверо гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго та Тоні Кроос. Також серед номінантів є одноклубники інших українців: Олекснадра Зінченка по Арсеналу — Букайо Сака, Михайла Мудрика з Челсі — Коул Палмер.

Повний список кандидатів

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

Родріго (Реал Мадрид)

Тоні Кроос (Реал Мадрид)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Алессандро Бастоні (Інтер Мілан)

Хакан Чалханоглу (Інтер Мілан)

Лаутаро Мартінес (Інтер Мілан)

Гаррі Кейн (Баварія)

Йозуа Кімміх (Баварія)

Антуан Грізманн (Атлетико)

Алехандро Грімальдо (Баєр)

Сіру Гірассі (Штутгарт)

Матс Гуммельс (Боруссія Дортмунд)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Коул Палмер (Челсі)

Букайо Сака (Арсенал)

Мохамед Салах (Ліверпуль)

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST MEN'S PLAYER are: Bastoni, Bellingham, Çalhanoğlu, Foden, Griezmann, Grimaldo, Guirassy, Haaland, Hummels, Kane, Kimmich, Kroos, Lautaro, Mbappé, Palmer, Rodrigo, Saka, Salah, Bernardo and Vinícius Jr. pic.twitter.com/pt8TzZxn9g — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Також повідомили прізвища кандидатів на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards