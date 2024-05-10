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Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем, Голанд – серед номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards

— 10 травня, 14:00
Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем, Голанд – серед номінантів на звання Гравець року в Європі від Globe Soccer Awards

Відомі всі претенденти на премію "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Про це її організатори написали в Х (колишній Twitter).

Відразу четверо гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго та Тоні Кроос. Також серед номінантів є одноклубники інших українців: Олекснадра Зінченка по Арсеналу — Букайо Сака, Михайла Мудрика з Челсі — Коул Палмер.

Повний список кандидатів

  • Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
  • Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
  • Родріго (Реал Мадрид)
  • Тоні Кроос (Реал Мадрид)
  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
  • Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)
  • Алессандро Бастоні (Інтер Мілан)
  • Хакан Чалханоглу (Інтер Мілан)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер Мілан)
  • Гаррі Кейн (Баварія)
  • Йозуа Кімміх (Баварія)
  • Антуан Грізманн (Атлетико)
  • Алехандро Грімальдо (Баєр)
  • Сіру Гірассі (Штутгарт)
  • Матс Гуммельс (Боруссія Дортмунд)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Коул Палмер (Челсі)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Мохамед Салах (Ліверпуль)

Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Також повідомили прізвища кандидатів на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards

Ерлінг Голанд Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор Джуд Беллінгем

Кіліан Мбаппе

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