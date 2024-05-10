Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем, Голанд – серед номінантів на звання "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards
— 10 травня, 14:00
Відомі всі претенденти на премію "Гравець року в Європі" від Globe Soccer Awards.
Про це її організатори написали в Х (колишній Twitter).
Відразу четверо гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго та Тоні Кроос. Також серед номінантів є одноклубники інших українців: Олекснадра Зінченка по Арсеналу — Букайо Сака, Михайла Мудрика з Челсі — Коул Палмер.
Повний список кандидатів
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
- Родріго (Реал Мадрид)
- Тоні Кроос (Реал Мадрид)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
- Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Алессандро Бастоні (Інтер Мілан)
- Хакан Чалханоглу (Інтер Мілан)
- Лаутаро Мартінес (Інтер Мілан)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Йозуа Кімміх (Баварія)
- Антуан Грізманн (Атлетико)
- Алехандро Грімальдо (Баєр)
- Сіру Гірассі (Штутгарт)
- Матс Гуммельс (Боруссія Дортмунд)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челсі)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.
Також повідомили прізвища кандидатів на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards