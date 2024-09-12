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ПСЖ не планує виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці

Станіслав Лисак — 12 вересня, 20:23
ПСЖ не планує виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці
Getty Images

ПСЖ не заплатить колишньому нападнику Кіліану Мбаппе 55 млн євро впродовж восьми днів. Ці гроші – це зарплата французького нападника за останні 3 місяці в паризькому клубі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що рішення юридичної комісії Професійної футбольної ліги Франції (LFP) щодо виплати боргу не є обов'язковим. Якщо Кіліан Мбаппе захоче повернути цю суму йому доведеться подавати до суду.

У травні повідомлялося, що ПСЖ загрожують санкції через невиплату боргу гравцю. Серед можливих покарань зазначаються догана, штраф або заборона реєстрації нових футболістів на одне чи два трансферні вікна.

У сезоні-2024/25 Кіліан Мбаппе зіграв 5 матчів за свій новий клуб, Реал Мадрид, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно француз забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.

ПСЖ Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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