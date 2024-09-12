ПСЖ не планує виплачувати Мбаппе зарплату за 3 місяці

ПСЖ не заплатить колишньому нападнику Кіліану Мбаппе 55 млн євро впродовж восьми днів. Ці гроші – це зарплата французького нападника за останні 3 місяці в паризькому клубі.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Зазначається, що рішення юридичної комісії Професійної футбольної ліги Франції (LFP) щодо виплати боргу не є обов'язковим. Якщо Кіліан Мбаппе захоче повернути цю суму йому доведеться подавати до суду.

PSG will not pay Mbappe the €55m within eight days. The ruling by the LFP Legal Commission is non-binding and it's their only course of action after Mbappe rejected mediation. But Mbappe will still need to take legal action to stand any chance of getting paid. https://t.co/ycvK3LPUBU — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 12, 2024

У травні повідомлялося, що ПСЖ загрожують санкції через невиплату боргу гравцю. Серед можливих покарань зазначаються догана, штраф або заборона реєстрації нових футболістів на одне чи два трансферні вікна.

У сезоні-2024/25 Кіліан Мбаппе зіграв 5 матчів за свій новий клуб, Реал Мадрид, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, нещодавно француз забив гол у матчі проти Бетіса. Для нападника це дебютний м'яч за "бланкос" у матчах Ла ліги.