Франція залишилася без Мбаппе? Зірка суперника України травмувався перед матчами відбору чемпіонату світу

Форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе зазнав травми під час матчу іспанської Ла Ліги проти Вільярреала (3:1).

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 4 жовтня, Реал переміг Вільярреал та, як мінімум, на один день повернувся на вершину турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Мбаппе був замінений на 83-й хвилині, через дві хвилини після того, як він відзначився голом. Після гри головний тренер "бланкос" Хабі Алонсо розповів про легке розтягнення зв'язок гомілкостопного суглоба свого підопічного.

"Я не можу сказати, що Мбаппе не поїде грати за Францію. Зараз він відчуває певний дискомфорт. Його стан оцінять, коли він прибуде до розташування національної команди. Сподіваємося, що нічого серйозного, але зараз ми нічого не можемо сказати", – сказав Алонсо.

Мбаппе ризикує не тільки пропустити матчі збірної Франції у відборі на чемпіонат світу 2026 року проти Азербайджану та Ісландії, а ще й не зіграти в Ель Класіко проти Барселони, яке відбудеться 26 жовтня.

Нагадаємо, що у принциповому протистоянні з Реалом може не зіграти Ламін Ямал, зірковий вінгер Барселони.