Клуб Ла Ліги виключив нападника зі стартового складу через його небажання переходити у Росію – інсайдер

Нападник іспанського Леванте Карл Етта Ейонг втратив місце в основному складі на матч Ла Ліги проти Вільяррела, який відбувся 18 лютого.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За словами інсайдера, гравець залишився на лаві запасних через те, що відмовився переходити у російський ЦСКА. Ворожий клуб пропонує за нього 30 мільйонів євро.

Однак 22-річний камерунський форвард хоче залишитись у Леванте, а влітку 2026-го прагне перейти в іншу європейську команду. Через таке своє бажання футболіст був покараний іспанським клубом.

Гравець збірної Камеруну (7 ігор) має чинний контракт із Леванте до кінця червня 2029-го. У футболці клубу Ла Ліги Ейонг вже провів 20 матчів, у яких відзначився 5 голами та одним асистом (із вересня 2025-го).

Відзначимо, що протистояння Леванте – Вільярреал закінчилось мінімальною перемогою "жовтої субмарини" (0:1). Покараний камерунець вступив у гру на 65-й хвилині, коли замінив Матіаса Морено. Цікаво, що у цьому матчі Ейонг зіграв проти свого колишнього клубу (37 поєдинків за Вільярреал і команду В).

Леванте продовжує йти на дні турнірної таблиці Ла Ліги (19 місце), маючи у своєму активі 18 балів. Гірші справи лише у Реал Ов'єдо, у якого 16 набраних очок.