Кіліан повністю бере на себе роль капітана: Дешам – про важливість Мбаппе у збірній Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо відзначив жертовність та рівень Кіліана Мбаппе у національній команді.

Його слова передає RMC Sport.

Наставник "Ле Бльо" запевнив, що нападник мадридського Реала завжди прагне більшого та б'є рекорди.

За словами Дешама, Мбаппе може помилитися при прийомі м'яча або змарнувати момент, як проти Сенегалу, але він не сумнівається в собі, тому що він видатний гравець.

"Кіліан захищається. Він уміє захищатися. Можливо, менше, ніж інші, але він і забиває більше, ніж інші. Так, у нього є особлива місія, але з першого ж дня, як я вам уже казав, навіть якщо ви не завжди дослухаєтеся, він виконує її. Та частина бігової роботи, яку ми виконали, не зовсім для нападників, але він був першим, хто показував приклад. Окрім якостей та його вміння забивати голи, Кіліан повністю бере на себе роль капітана. Образ, який може скластися про нього ззовні, не завжди або вкрай рідко відповідає тому, ким він є насправді. Нехай продовжує забивати голи і віддавати асисти. Коли він може допомогти, він допомагає", – сказав Дешам.

Відзначимо, що Кіліан у межах групового раунду забив 4 голи та є одним із найкращих бомбардирів збірної Франції на поточному Мундіалі.

Загалом за спиною капітана "Ле Бльо" 60 м'ячів та 42 асисти у 101-му поєдинку за національну команду.

У ніч проти 1 липня французи зіграють проти Швеції в 1/16 фіналу ЧС-2026. Початок – о 00:00 (за київським часом).

Раніше нападник французької збірної заперечив наявність будь-якого протистояння з Ліонелем Мессі за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу.