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Може повернутись до тренувань: стали відомі деталі травми Мбаппе

Олександр Булава — 30 вересня, 19:05
Може повернутись до тренувань: стали відомі деталі травми Мбаппе
Кіліан Мбаппе
ФК Реал Мадрид

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який зазнав ушкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса (3:2), може відновити тренування з командою.

Про це повідомляє Marca.

Ушкодження стегнового біцепса лівої ноги виявилось не таким серйозним. Очікується, що вже 1 жовтня форвард відновить тренування з командою.

Також 25-річного француза включили у заявку команди на матч Ліги чемпіонів з Ліллем.

У поточному сезоні на рахунку Кіліана 9 поєдинків за "вершкових", в яких він забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.

Лілль Мбаппе Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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