Може повернутись до тренувань: стали відомі деталі травми Мбаппе
Кіліан Мбаппе
ФК Реал Мадрид
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який зазнав ушкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса (3:2), може відновити тренування з командою.
Про це повідомляє Marca.
Ушкодження стегнового біцепса лівої ноги виявилось не таким серйозним. Очікується, що вже 1 жовтня форвард відновить тренування з командою.
Також 25-річного француза включили у заявку команди на матч Ліги чемпіонів з Ліллем.
У поточному сезоні на рахунку Кіліана 9 поєдинків за "вершкових", в яких він забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.
Напередодні Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.