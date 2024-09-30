Може повернутись до тренувань: стали відомі деталі травми Мбаппе

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який зазнав ушкодження у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса (3:2), може відновити тренування з командою.

Про це повідомляє Marca.

Ушкодження стегнового біцепса лівої ноги виявилось не таким серйозним. Очікується, що вже 1 жовтня форвард відновить тренування з командою.

Також 25-річного француза включили у заявку команди на матч Ліги чемпіонів з Ліллем.

У поточному сезоні на рахунку Кіліана 9 поєдинків за "вершкових", в яких він забив 7 голів та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні Мбаппе обійшов колишнього українського форварда, а нині президента Української асоціації футболу, Андрія Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів.