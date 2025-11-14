Мбаппе оцінив вихід збірної Франції на чемпіонат світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про успішну кваліфікацію команди на чемпіонат світу 2026 року.

Слова зірки Реала наводить RMC.

"Минулий рік був дуже важким для мене у збірній, треба було доводити її значущість для мене. Усі можуть говорити про футбол, але грати на чемпіонаті світу – це привілей.

Ми їдемо туди, як і всі команди, щоб перемогти. Наша мрія – мати ще одну зірку на нашій емблемі. Потрібно використати досвід попереднього фіналу для того, щоб приїхати з упевненістю. Тепер чекаємо на жеребкування і перший матч групового етапу", – розповів Мбаппе.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Україною "триколорні" достроково виграли відбіркову групу. Наша команда наразі посідає третє місце турнірної таблиці.

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив перемогу команди над Україною.