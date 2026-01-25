Мбаппе обійшов легендарного Роналдо за кількістю голів за кар'єру

Нападник Реала Кіліан Мбаппе обійшов легендарного бразильця Роналдо за кількістю забитих м'ячів протягом кар'єри.

Про це стало відомо зі статистичних даних футболістів на Transfermarkt.

Форвард збірної Франції напередодні відзначився дублем у ворота Вільярреала – тепер на його рахунку 416 голів у кар'єрі, тоді як в активі "Зубастика" – 414.

Зауважимо, що Роналдо більшу частину кар'єри провів саме у Мадриді – на його рахунку 104 голи та 34 асисти у 177 матчах за "вершкових". Загалом бразилець зіграв 499 матчів на клубному рівні та 99 за національну збірну.

Для перевершення гольового доробку Роналдо Кіліану знадобилось 564 матчі – окрім 416 голів у його активі також 178 асистів.

Наразі Кіліан Мбаппе очолює бомбардирський залік Ла Ліги, забивши 21 гол – його найближчий переслідувач Мурікі має 14 м'ячів.

Раніше повідомлялось, що один з голів Вільярреалу француз присвятив Браїму Діасу.