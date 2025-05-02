Усик: Я не хочу після завершення кар'єри бути як Роналдо

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що веде здоровий образ життя, оскільки не хоче перетворитися на бразильського футболіста Роналдо, який втратив форму після завершення кар'єри.

Про це Усик сказав у коментарі для Boxingscene.com.

"Я веду здоровий спосіб життя. Я не п'ю, не курю, не ходжу по клубах. Я люблю проводити вільний час з родиною, граючи у футбол, і, мабуть, злю дружину, коли щось ламаю в будинку. Я активно займаюся боксом вже 23 роки, і мені потрібно продовжувати підтримувати своє тіло у формі та сильним. Наприклад, Роналду був чудовим гравцем, не Кріштіану, а бразилець. Колись він був таким швидким, мав чудовий дриблінг, був худим, але коли перестав грати у футбол та спорт, то став дуже великим чоловіком. Він перестав тренуватися та втратив фізичну форму. Я цього не хочу. Я хочу жити довго та будувати українські боксерські школи та команди. Я дбаю про своє здоров'я, щоб жити щасливим життям", – заявив Усик.

Нагадаємо, наступник суперником українського боксера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій пройде 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.