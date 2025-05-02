Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик: Я не хочу після завершення кар'єри бути як Роналдо

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 10:47
Усик: Я не хочу після завершення кар'єри бути як Роналдо
Instagram

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що веде здоровий образ життя, оскільки не хоче перетворитися на бразильського футболіста Роналдо, який втратив форму після завершення кар'єри.

Про це Усик сказав у коментарі для Boxingscene.com.

"Я веду здоровий спосіб життя. Я не п'ю, не курю, не ходжу по клубах. Я люблю проводити вільний час з родиною, граючи у футбол, і, мабуть, злю дружину, коли щось ламаю в будинку.

Я активно займаюся боксом вже 23 роки, і мені потрібно продовжувати підтримувати своє тіло у формі та сильним.

Наприклад, Роналду був чудовим гравцем, не Кріштіану, а бразилець. Колись він був таким швидким, мав чудовий дриблінг, був худим, але коли перестав грати у футбол та спорт, то став дуже великим чоловіком. Він перестав тренуватися та втратив фізичну форму.

Я цього не хочу. Я хочу жити довго та будувати українські боксерські школи та команди. Я дбаю про своє здоров'я, щоб жити щасливим життям", – заявив Усик.

Нагадаємо, наступник суперником українського боксера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій пройде 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Бокс Роналдо Олександр Усик

Бокс

Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут: Усик розповів, як його нокаутував кінь
Промоутер Усика підтвердив намір Кличка повернутись у ринг
Лерена прокоментував брутальну перемогу над українцем Радченком
WBO позбавила Фундору титулу чемпіона
Усик? Будь-хто, у кого будуть титули: Вайлдер назвав свою мету

Останні новини