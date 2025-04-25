Вальядолід достроково вилетів з Ла Ліги

Іспанський Вальядолід, який належить легендарному бразильцю Роналду, достроково залишив Ла Лігу.

"Біло-фіолетові" розгромно поступились Бетісу в матчі 33 туру чемпіонату Іспанії, після чого втратили шанси на збереження прописки.

Для Вальядоліда це третій виліт з вищого іспанського дивізіону за останні сім років. Окрім того, вболівальники продовжують протестувати проти власника команди Роналдо. На їх думку, бразилець не приділяє достатньої уваги команді та майже в неї не вкладається. За повідомленнями місцевих ЗМІ, ексфутболіст вже веде переговори з потенційними покупцями клубу.

У своєму листі до вболівальників, клуб закликав їх не втрачати віру та визнав, що провів жахливий сезон, не достойний ім'я Реал Вальядолід.

Після 33 туру Вальядолід посідає останнє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши всього 16 очок. Різниця забитих та пропущених м'ячів складає жахливі "-57".

У наступному матчі "Пусели" зіграють проти Барселони – зустріч відбудеться третього травня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Вінісіус Жуніор побив рекорд Роналдо у Реалі.