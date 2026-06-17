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Вінгера Баварії визнали найкращим гравцем матчу Франція – Сенегал на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 01:22
Вінгера Баварії визнали найкращим гравцем матчу Франція – Сенегал на ЧС-2026
fifa

Вінгер Баварії Майкл Олісе отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Сенегалу в межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Він віддав одну результативну передачу, з якої Кілліан Мбаппе забив на 66 хвилині. Також, за даними FotMob, Олісе створив найбільшу кількість можливостей для голу за матч – 4.

Нагадаємо, що національна команда Франції переграла Сенегал у матчі першого туру в групі I на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

У наступному турі Франція 23 червня зіграють проти Іраку. Початок о 00:00 (за київським часом), а Сенегал зустрінеться з Норвегією (о 03:00).

Також зазначимо, що за підсумками матчу проти Сенегалу Кілліан Мбаппе перевершив два бомбардирські рекорди збірної Франції.

Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Майкл Олісе

Збірна Франції з футболу

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